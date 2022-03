Burgenland: Ärzte wählen „Veränderung“

Für Toth, Internist im Eisenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, leitet sich aus dem Ergebnis der Anspruch aufs Präsidentenamt ab, aber er strebe „eine breite Zusammenarbeit“ an. Der Wunsch nach Veränderung sei für den Sieg verantwortlich. Er wolle einen „pointierteren Kurs“ fahren, auch in den Verhandlungen mit dem Land – LH Hans Peter Doskozil hat eine Verfassungsklage für einen verpflichtenden Wochenenddienst eingebracht. Toth: „Wir wollen unsere Forderungen nicht mit der Brechstange durchsetzen, aber bestimmt auftreten“.

Steininger, Chirurgin im Krages-Spital in Kittsee, sieht auch bei der Wahl den Konflikt zwischen Ordensspital und Landesspitälern am Werk. Bei den Barmherzigen Brüdern sei die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent gelegen, in der Krages bei 30 Prozent. Steininger: „Es ist alles gut, ich kann damit leben“. Dass sie dennoch fürs Präsidentenamt kandidiert, will sie nicht ausschließen, aber „die Wahrscheinlichkeit ist gering“.