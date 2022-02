Keine Antwort Doskozils auf Vorschlag der Ärzte

Vor diesem Hintergrund findet am 30. März die Ärztekammerwahl statt, der seit 2007 amtierende Präsident Michael Lang tritt nicht mehr an. Seine langjährige Vizepräsidentin Brigitte Steininger, Chirurgin am KH Kittsee, stellt sich der Wahl – sie wäre die erste Präsidentin. Am 23. Februar endet die Frist für Wahlvorschläge, dann wird man sehen, ob es Gegenkandidaten gibt. 31 Kammerräte sind zu vergeben, auf die angestellten Ärzte entfallen 18 auf die niedergelassenen 13. Deren Obmann ist der Mörbischer Allgemeinmediziner Michael Schriefl; auch er tritt wieder an, allerdings nicht fürs Präsidentenamt.