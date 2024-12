Wasserstreit im unteren Lafnitztal

Der 1972 gegründete Wasserverband Unteres Lafnitztal mit Sitz in Heiligenkreuz ist so etwas wie ein Hybrid. Er versorgt 18 Gemeinden in den Bezirken Güssing und Jennersdorf .

In Eltendorf, so erläutert Listen-Bürgermeister Christian Schaberl, bekommen 140 der rund 400 Haushalte ihr Trinkwasser vom Verband, aber zwei Drittel von lokalen Genossenschaften.

Das führt auch zu unterschiedlichen Tarifen. Der Verband gibt das Trinkwasser an die Gemeinden um 1,30 Euro je Kubikmeter ab. In Eltendorf beispielsweise zahlt ein Haushalt dann aber 1,85 Euro, weil die Gemeinde zumindest einen Teil ihrer Zahlungen an den Verband (z.B. Mitgliedsbeitrag) an die Bürger weitergeben muss.