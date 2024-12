Doskozils Rückkehr und das Burgenland in "irrationalen Zeiten"

Der Landtag ist nicht die allerliebste Bühne von Hans Peter Doskozil.

Am Mittwoch, so scheint es zumindest, genießt der burgenländische Landeshauptmann aber geradezu die Fragestunde zu Beginn der zweitägigen Budgetdebatte, in der er Abgeordneten der Opposition Rede und Antwort stehen muss.

Einer gegen alle, das mag der rote Landeschef.