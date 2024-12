Verbünden sich ÖVP und FPÖ gegen Doskozil? "Viel Fantasie für Spekulationen"

Vor der am Mittwoch beginnenden zweitägigen Budgetdebatte im Landtag erneuerte die ÖVP am Montag ihre Kritik an der SPÖ-Alleinregierung, die für „Verschwendung, Rekordverschuldung und Verstaatlichung“ stehe.

Offiziell soll der Wahlkampf für die Landtagswahl am 19. Jänner zwar erst am 6. Jänner beginnen, aber de facto ist längst Dauerwahlkampf.

Wahlkampfthema sind neben den Landes- auch die Gemeindefinanzen: Die SPÖ beschließt in der Regierungssitzung am Dienstag die zweite Rate der heurigen Bedarfszuweisungen an die Gemeinden. Insgesamt gehen heuer 82 Millionen Euro an die Kommunen, die damit in Infrastruktur- und Bauprojekte investieren.

„Jede einzelne Gemeinde kann sich auf uns verlassen“, ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schriftlich wissen. Ob er am Mittwoch, rund sechs Wochen nach seiner jüngsten Kehlkopfoperation, im Budgetlandtag erstmals wieder öffentlich auftritt? Man sei „vorsichtig optimistisch“, hieß es aus seinem Büro.