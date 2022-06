Was von Szauers Bauten blieb

„In den 1960er-Jahren startete das sozialdemokratisch regierte Burgenland eine Modernisierungsoffensive, die sich in technischer und sozialer Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäusern, Hallenbädern, Kirchen und Aufbahrungshallen manifestierte“, schreibt das Architekturzentrum Wien (AZW) in einer Würdigung.

2017 hatte Szauer, der Zeit seines langen Berufslebens rund 450 Projekte realisiert hat, sein Archiv dem AZW überlassen.

Szauer wurde 1935 in der burgenlandkroatischen Gemeinde Nikitsch geboren und studierte 1958 bis 1963 an der Wiener Akademie der bildenden Künste in der Meisterklasse von Clemens Holzmeister. Danach bereiste Szauer die USA, wo er unter anderem Mies van der Rohe, Walter Gropius und Louis I. Kahn besuchte. 1968 eröffnete Szauer in Eisenstadt sein eigenes Architekturbüro, das er bis 2017 betrieb.

In den 1970er-Jahren entstanden quer durchs Land seine Bauten – Schulen, Verwaltungsgebäude, Spitäler, Pflegeheime. Der zu Hause viel Beschäftigte war auch andernorts umtriebig, ein Krankenhaus im saudi-arabischen Riad zeugt davon. „Heute sind seine Bauten Symbole der Modernisierung und Westbindung des Burgenlandes“, urteilt das AZW.