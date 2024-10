Was Raiffeisen zur Energiegemeinschaft des Landes sagt

Als Vehikel dient eine Energiegemeinschaft. Dieser gemeinnützige Verein „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ (FC BE) startet am 1. Jänner 2025 – kurz vor der Landtagswahl am 19. Jänner, bei der Doskozils absolute Mehrheit am Spiel steht.

Bereits seit zwei Jahren betreibt Raiffeisen im Burgenland Energiegenossenschaften. Die 19 regionalen Energiegenossenschaften (EEG) und die Raiffeisen Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) decken das Burgenland und Österreich zur Gänze ab.