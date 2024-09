Internationaler Thermenspezialist GMF steigt in Stegersbach ein

Die GMF (Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen) mit Sitz in München übernimmt kommende Woche die Betriebsführung im landeseigenen Allegria Resort Stegersbach . Sieben Unternehmen hatten sich ursprünglich beworben.

Das haben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Werner Cerutti, Tourismuschef der Landesholding und Geschäftsführer der Therme Lutzmannsburg, sowie GMF-Geschäftsführer Thomas Meier am Montag in Stegersbach bekannt gegeben. In der Betreibergesellschaft hält GMF, eine Tochter der spanischen Aspro Group, 60 Prozent, das Land 40 Prozent.

Geld musste GMF dafür vorerst nicht in die Hand nehmen. Die kaufmännische Geschäftsführung in der Betreibergesellschaft übernimmt Mehrheitseigner GMF, ein General Manager wird noch gesucht. Dieser gewerberechtliche Geschäftsführer, der aus dem Burgenland kommen könnte, soll das Resort vor Ort repräsentieren.