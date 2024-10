Wer billigeren Strom will, muss Fanclub beitreten

Kurz vor Mittag präsentierten Doskozil und Burgenland-Energie-General Stephan Sharma in der Zentrale des Landesenergieversorgers eine Energiegemeinschaft fürs ganze Burgenland .

Am frühen Freitagvormittag diskutierten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Eisenstädter Kulturzentrum mit Experten und interessierten Bürgern im Rahmen des "Klimadialogs" über die Energiewende.

An den Ladesäulen der Burgenland Energie können Elektroautos um rund 3,50 Euro für 100 Kilometer Reichweite geladen werden

Erstmals angekündigt hatte Doskozil das Modell vor einer Woche auf dem SPÖ-Landesparteitag , der ganz im Zeichen der Landtagswahl im kommenden Jänner stand. Die Eckpunkte der Energiegemeinschaft, die als gemeinnütziger Verein "Fanclub Burgenland Energieunabhängig" (FC BE) organisiert ist:

„Das gibt es in keinem anderen Bundesland und nirgends in dieser Art und Weise in Europa“, zeigte sich Doskozil überzeugt und Sharma sprach gar von einer "Strommarkt-Revolution".

Zusatzenergie

Betont wird, dass die am 1. 1. 2025 startende Energiemeinschaft nur "als zusätzlicher Stromlieferant zu sehen" sei. Der, bei welchem Anbieter auch immer, bestehende Energieliefervertrag bleibt aufrecht. Zunächst wird damit gerechnet, dass Mitglieder des Fanclubs rund 50 Prozent ihres Strombedarfs von der Energiegemeinschaft beziehen (immer dann, wenn Windräder oder Photovoltaikparks Strom produzieren), die andere Hälfte vom bestehenden Stromlieferanten.