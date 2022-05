Was Doskozil beim Landesparteitag ankündigte

So weit wird es wohl nicht kommen. Dafür könnte das Burgenland bald in einer ähnlichen Technologiesparte für Furore sorgen. Denn Doskozil kündigte auch an, dass die Energie Burgenland gemeinsam mit einem internationalen Konzern an einer „organischen Speicherlösung“ für Strom arbeite. „Damit wären alle unsere Probleme gelöst“, sagte Doskozil und reklamierte einmal mehr die österreichweite Vorreiterrolle des Burgenlandes bei der erneuerbaren Energie.

Ganz vorne will der Landeshauptmann künftig auch sein, wenn es um Parteispenden geht – und fand damit am Parteitag breite Zustimmung. Seine Aussage „wir brauchen keinen einzigen Cent an Spenden von irgendwelchen Großkonzernen“ wurde mit lautem Applaus bedacht. Künftig soll das Spenden an Parteien im Burgenland überhaupt verboten werden. Auch die Ausgaben im Wahlkampf für Landtagswahlen sollen auf eine maximale Summe von 300.000 Euro begrenzt werden.