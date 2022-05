Rendi-Wagner und Doskozil: Nur wenig Zeit für eine Aussprache

In der SPÖ Burgenland will man das Aufsehen, das in Wien rund um das Erscheinen von SPÖ-Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner beim SPÖ-Landesparteitag am Samstag in Oberwart gemacht wird, nicht ganz verstehen. Es gehe bei der Versammlung der SPÖ-Funktionäre um burgenländische Themen, um den Start in die Gemeinderatswahl im Herbst und um die Wiederwahl von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Dass zu einem Landesparteitag auch die Bundesführung eingeladen werde, sei doch selbstverständlich. Außerdem müsse man in Zeiten, in denen die türkis-grüne Regierung in solchen Turbulenzen sei, einig und geschlossen nach vorne blicken.

Der burgenländischen Zurückhaltung zum Trotz werden Politbeobachter aber genau darauf schauen, wie das Zusammentreffen zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil über die Bühne geht. Immerhin hatten sich die beiden zuletzt im Juli 2021 persönlich gesehen. Damals bei einer geheimen Aussprache in Kärnten, bei der auch Landeshauptmann Peter Kaiser anwesend war. Davor hatte es den für Rendi-Wagner bitteren Bundesparteitag gegeben, bei dem nur 75 Prozent der Delegierten für sie stimmten. Danach hatte die SPÖ-Chefin zu einer Klausur geladen, zu der Doskozil nicht gekommen war. Das alles ist abgehakt, heißt es aus Eisenstadt. Jetzt müsse nach vorne geblickt werden.

Kein gemeinsames Mittagessen

Ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Rendi-Wagner und Doskozil ist vorerst aber nicht eingeplant. Der Parteitag beginnt um 9 Uhr, davor ist kein eigenes Treffen eingeplant. Auch nach dem Ende der Versammlung gegen 12 Uhr ist kein gemeinsames Mittagessen vorgesehen. Der Landeshauptmann habe danach bereits wieder Termine, hört man in Eisenstadt. Außerdem gebe es auch während des Parteitags Zeit für Gespräche, etwa bei der Sitzungsunterbrechung für die Wahl des Landesparteivorsitzenden.