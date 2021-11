Warum Lena Grabowski einen Besen gegessen hat

Grabowskis Erfolg kommt nicht ganz überraschend – in den letzten Jahren ist sie beständig in Richtung Weltspitze geschwommen. Zuletzt wurde die 19-Jährige bei den Olympischen Spielen in Tokio Zwölfte, zuvor hat sie bei der Langbahn-EM in Budapest den vierten Platz belegt. Die Distanz über 400 Meter bleibt auch weiterhin Grabowskis Spezialität, wie sie sagt: „Ich hab’ mich irrsinnig gefreut, aber der vierte Platz auf der Langbahn ist für mich fast gleich viel wert wie der dritte auf der Kurzbahn.“