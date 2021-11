Haus in Brand gesetzt: Mutter fühlt sich im Stich gelassen

In der Nacht auf den 8. November löste sich die Existenz einer 42-jährigen zweifachen Mutter buchstäblich in Luft auf. Das Haus der vierköpfigen Familie in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) stand in Flammen – der mutmaßliche Brandstifter ist der Ehemann.

„Ich hatte kurz zuvor das Gefühl, ich muss raus aus dem Haus“, schildert die 42-Jährige. Deshalb sei sie tags zuvor mit ihren Kindern vorübergehend zu einer Freundin gezogen. Jetzt steht die Frau nicht nur vor dem finanziellen Ruin. Auch von den Behörden fühlt sie sich im Stich gelassen.