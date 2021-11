Familienhaus in Brand gesteckt: Burgenländer festgenommen

Ein Burgenländer, der verdächtigt wird, Anfang November sein Einfamilienhaus in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) in Brand gesteckt zu haben, ist am Montagabend festgenommen worden.

Seine Frau und die beiden Kinder waren zum Zeitpunkt, als das Feuer gelegt wurde, nicht zuhause. Nach dem Mann wurde anschließend gefahndet. Er legte bei der ersten Einvernahme ein Geständnis ab, berichtete die Polizei am Dienstag.