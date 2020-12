Lena Grabowski: Warten auf die große Olympia-Chance

Begonnen hat Lenas Karriere mit der Sorge ihrer Eltern um die Sicherheit der Tochter. „Wir wohnen am Neusiedler See und sie wollten, dass ich schwimmen kann“, erinnert sie sich. Ihr erster Kurs bei der Schwimmunion Neusiedl am See dauerte allerdings nicht lang. „Ich habe abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat“, lacht Lena. „Im zweiten Versuch sprang der Funke dann über. Ihr Talent wurde rasch erkannt. Im Alter von 13 Jahren trat sie zu ihren ersten Staatsmeisterschaften an. Über 100 und 200 Meter Rücken blieb sie in ihren Junioren-Altersklassen ungeschlagen.