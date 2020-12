Warum Gerhard Jellasitz die „Chance seines Lebens“ ausließ

Österreichs Politikern wird oft nachgesagt, ihnen mangle es an Rücktrittskultur. Gerhard Jellasitz kann man das schwerlich vorwerfen.

Als der damals erst 51-jährige ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter bei der vorgezogenen Landtagswahl 2000 die SPÖ trotz des Bank-Burgenland-Skandals nicht entscheidend schwächen konnte, um selbst Landeshauptmann zu werden, gab er am Wahlabend vor laufenden Kameras seinen Rücktritt bekannt, im Landtag blieb er bis 2004.

In seinem neuen, 250 Seiten umfassenden Buch „Sonnenland mit Schattenseiten“, widmet sich der heute 71-jährige Purbacher, der in Schützen am Gebirge aufgewachsen ist, aber nicht nur seiner fast 40-jährigen politischen Laufbahn, sondern versucht auch einen Beitrag zum 2021 anstehenden 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes zu leisten.