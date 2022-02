Warum ein Grüner nicht zum Blauen kam

Es wäre ja zu schön gewesen: In den vergangenen zwei Jahren hat die FPÖ Burgenland in erster Linie mit Parteiausschlüssen und -austritten Schlagzeilen gemacht. Besonders groß war deshalb wohl die Freude, als Klubchef Hans Tschürtz am Mittwoch vergangener Woche eine Presseeinladung verschicken ließ: „Knalleffekt: Mattersburger Gemeinderat wechselt zu ,Johann Tschürtz – Vorwärts Mattersburg‘“, lautete die knallige Botschaft.