Migration und Corona fordert das Bundesheer im Burgenland

Kommandantin Isabella Laufenböck bestätigte, dass die meisten Aufgriffe südlich von Sopron erfolgen und dies am Vormittag, nachdem die Flüchtlinge die Nacht zuvor in einem nahen Waldstück verbringen. So die Personen nicht etwa in einem Kastenwagen über einen regulären Grenzübergang geschleppt werden, marschieren sie selbst über die grüne Grenze. Ausgestattet mit Mobiltelefonen und GPS suchen sie danach eine Bushaltestelle oder einen Bahnhof für die Weiterfahrt.

Waffen als Gamechanger

Mit den Flüchtlingen gebe es keine Probleme. Jedoch habe man bei den Schleppern eine zunehmende Flucht- und Risikobereitschaft festgestellt. Der Schussvorfall in Bildein/Eberau Mitte Jänner - ein Schlepper hatte auf Soldaten geschossen, er befindet sich laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt noch in Ungarn - werde derzeit "umfassend evaluiert", erklärte Gasser. Noch sei nicht geklärt, ob es sich bei dem Vorfall um eine richtige Waffe oder eine Schreckschusspistole gehandelt habe, aber: "Waffen waren bisher nicht im Spiel, das ist ein Game Changer." Es stelle sich die Frage, ob das ein Einzelfall war oder es sich um einen "Trend" handelt, so der Militärkommandant. Als erste Konsequenz sollen etwa Maßnahmen getroffen werden, um die Fahrt bei den kleinen Grenzübergängen zu verlangsamen, denn immer wieder würden die Schlepper versuchen, die Kontrollen zu durchbrechen.