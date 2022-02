Postenkarussell in Bezirksbehörden dreht sich

Die Pensionierung zweier Bezirkshauptleute setzt ein Postenkarussell in Gang.

Wie der KURIER berichtet hat, verabschiedet sich Franziska Auer nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der BH Eisenstadt Umgebung in den Ruhestand. Ihre so gut wie fixe Nachfolgerin ist in der Behörde in der Eisenstädter Julius-Raab-Straße keine Unbekannte: Birgit Wagner, Bezirkshauptfrau in Neusiedl am See, war schon einmal Stellvertreterin Auers. 2016 übernahm Wagner, die damals noch Lentsch hieß, vom nunmehrigen Landespolizeidirektor Martin Huber die Leitung der BH Neusiedl.