Warum der Bauer immer öfter zum Gastgeber wird

Grüner Bericht. Österreichweit gibt es 9.895 Betriebe mit dem Angebot „Urlaub am Bauernhof“. In landwirtschaftlichen Betrieben stehen mit 113.764 Gästebetten rund elf Prozent des touristischen Bettenangebotes in Österreich bereit (laut Agrarstrukturerhebung 2010, die nur alle zehn Jahre stattfindet). 2020 wurde im österreichischen Tourismus aufgrund der Covid-19-Pandemie ein Nächtigungsrückgang von 35,9 Prozent (2019: +1,9 Prozent) verzeichnet, bei einem Bettenrückgang von 0,3 Prozent.

Die Zahl der Nächtigungen auf Bauernhöfen hat 2020 in der Kategorie „Privat am Bauernhof“ – bis zehn Betten, ohne Ferienwohnungen – coronabedingt um zwanzig Prozent abgenommen. Bei den Ferienwohnungen am Bauernhof betrug 2020 der Nächtigungsrückgang 18,6 Prozent. Damit hat sowohl bei den Zimmern als auch bei den Ferienwohnungen die Auslastung um etwa ein Fünftel abgenommen. Laut dem „grünen Bericht“ gilt, dass Zimmervermietung, Direktvermarktung oder Buschenschenken zusätzlich zur Landwirtschaft das Einkommen deutlich erhöhen.