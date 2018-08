BurgenLandLeben: Zur Ruhe kommen am Winzerhof

„Darfs ein Achterl Wein sein, oder ein Frizzante?“, fragt Dorothea Jagschitz. Zur Begrüßung am Winzerhof gehört diese Frage „natürlich dazu“. Angestoßen wird im Gewölbekeller oder „jetzt im Sommer auf der Terrasse“, sagt die Gastwirtin. Wenn gewünscht, erklärt die Hausherrin auch Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele rund um Oslip, Bezirk Eisenstadt-Umgebung. „Der persönliche Kontakt zu den Gästen ist uns besonders wichtig“, sagt Jagschitz. Was im Hof sofort auffällt: es ist ruhig, kein Straßenlärm – nichts.

2000 haben Dorothea und Franz Jagschitz den Betrieb übernommen. Damals wurde der Betrieb zum Remushof. „Es ist der alte Hausname der erstmals 1683 erwähnt wurde“, erzählt Jagschitz. Beide haben an der Universität für Bodenkultur in Wien Lebensmittel- und Biotechnologie studiert. Franz Jagschitz war Weinbau-Direktor im Burgenland und seine Frau arbeitete bei Masterfoods. Mit elf Hektar Weingärten wurde begonnen. Beide wagten den Schritt in die Selbstständigkeit und wollten nur mehr in der Landwirtschaft arbeiten. „Wenn wir das nicht getan hätten, wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind“, sagt Dorothea Jagschitz.

Seit 2004 sind sie voll am Betrieb im Einsatz. 18 Hektar Weingärten sowie 30 Hektar Ackerbau werden bewirtschaftet. Ein weiterer Betriebszweig ist der Urlaub am Winzerhof. „Wir haben fünf Zimmer und über die Jahre viele Stammgäste gewonnen“, sagt Jagschitz, die auch Obfrau von „Urlaub am Bauernhof “ Burgenland ist.