Warnende Werber sehen Konkurrenz durch Landesagentur

Die reagierte am Feiertag wie eingangs erwähnt in Person von SPÖ-Landesgeschäftsführer Fürst. Der sieht im offenen Brief eine „parteipolitisch motivierte Aktion auf Kosten der Kammermitglieder“ und erneuert das Bekenntnis zum „starken Staat“. Schließlich habe dieser während der Corona-Krise den Betrieben „den Rücken gestärkt“.

Womit wir von der wirtschaftlichen auf die politische Ebene wechseln – und die Stellungnahme der ÖVP zur aktuellen Aufregung nicht lange auf sich warten ließ. „Unternehmerfeindliche Verstaatlichungspolitik“, ortet etwa Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und ätzt in Richtung Fürst: „Dass ein SPÖ-Landesgeschäftsführer auf einen offenen Brief an die Landesregierung reagiert, bestätigt einmal mehr, dass die SPÖ das Land als Selbstbedienungsladen sieht.“ Noch weitaus aggressiver die FPÖ. „Über dem Landhaus sollte nicht die Regenbogenfahne, sondern das rote Banner mit Hammer und Sichel wehen“, so Landesparteiobmann Alexander Petschnig, der sich an „die dunkelsten Stunden der DDR oder das Venezuela von Hugo Chavez“ erinnert fühlt.

Die Landesholding selbst sieht einen „unsachlichen öffentlichen Angriff“, so Geschäftsführer Hans Peter Rucker. Schließlich würde man auch selbst private Firmen beauftragen. Außerdem sei die Tätigkeit der Inhouse-Agentur laut Vergaberecht mit maximal 20 Prozent ihres Umsatzes beschränkt. „Das sollte der Wirtschaftskammer bekannt sein.“