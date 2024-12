Wahlkampfmanager: Ein ziemlich undankbarer Job

Sechs Parteien treten bei der Landtagswahl am 19. Jänner 2025 an. Am meisten gefordert sind Spitzenkandidaten – und Wahlkampfmanager.

Ihr Job ist undankbar: Eine erfolgreiche Wahl geht immer aufs Konto des oder der vorne Stehenden. Eine verlorene Wahl geht zuerst immer auf die Kappe der Manager.