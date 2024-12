Burgenland vor der Wahl: Wendepunkt und Wenderegierung

Ein Fernduell lieferten einander am Mittwochvormittag LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Norbert Hofer , FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 19. Jänner.

Während Hofer gemeinsam mit FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig und Klubobmann Hans Tschürtz im noblen Esterhazy-Hotel Galantha im Westen von Eisenstadt erklärte, was die Blauen im Falle einer Regierungsbeteiligung alles anders machen möchten, warnte Doskozil am Rande einer Pressekonferenz in der Burgenland-Energie-Zentrale im Osten der Landeshauptstadt vor einer blau-türkisen Koalition im Land.