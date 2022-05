„Vorsorge ist wichtigstes Mittel gegen Krebs“

Ab 17 Uhr wird dort bei „Kulinarik am Teich“ ein buntes Abendprogramm geboten. Beginnend mit einer Weinpräsentation, über einen musikalischen Auftritt von „The Weys’ Guys“ und ein Impulsreferat von Primar Gottfried Pfleger zum Thema „Gesundheitsvorsorge für den Mann“ dreht sich der gesamte Abend rund um die Prostatavorsorge. Auch wenn es durchwegs um „Männerprobleme“ geht, wünschen sich die Veranstalter ausdrücklichst Damenbegleitung beim Charity-Event. Denn oft sind es gerade die Frauen, die für ihre Männer die Vorsorgetermine ausmachen und sich um deren Gesundheit (stärker) sorgen.

Doch nicht nur „Loose Tie“ steht in den kommenden Wochen im Fokus der Krebsvorsorge. Auch der „Gentleman’s Ride“ kann nach zweijähriger Pause wieder stattfinden. Der Motorradstammtisch „Die Gänse“ lädt am 22. Mai, um 13 Uhr, zum Treffpunkt in Bad Sauerbrunn. Nur eine Stunde später geht es für die Motorradfreunde im Konvoi in Richtung Mörbisch. Von dort aus wird mit der Drescher Linie die weitere Fahrt bestritten. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Krebshilfe Burgenland zugute. Weiters wird am 15. Juni ein Fußballevent mit Ex-Profi Martin Stranzl gefeiert, auch der Präsident des burgenländischen Fußballverbands Günter Benkö unterstützt laut Andrea Konrath die Initiative. In der Inform-Arena in Oberwart wird es Mitte Juni auch eine begehbare Prostata geben. Übrigens: Spenden an die Krebshilfe sind steuerlich absetzbar.

Spendenkonto

Erste Bank

IBAN: AT40 2011 1410

0502 6239

BIC: GIBAATWWXXX