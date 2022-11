Von einer alten Schweinezucht zum Tierparadies

Neben seinem Vollzeitjob und der Arbeit am Saufuß ist Rudi Pilz auch kreativ unterwegs. Für seinen verstorbenen Neffen, der 2009 bei einer Explosion in einem Panzer am Truppenübungsplatz Allentsteig ums Leben kam, schrieb er das Lied „Und grod zu Weihnachten“. In den vergangenen vier Jahren bearbeitete der Polizist zudem mit einer Kettensäge rund dreißig Holzstämmen.

Daraus entstanden Tierfiguren, die eigentlich zum Jubiläum 100 Jahre Burgenland enthüllt hätten werden sollen. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. „Ich bin ein begeisterter Weihnachtsfan. Für die Figuren habe ich eine Geschichte geschrieben, weil die Tiere ja zu Weihnachten miteinander reden. Jede Figur spielt mit. Meine Frau Gerti liest die Geschichte vor und die anwesenden Kinder enthüllen nach und nach die Figuren“, erklärt Rudi Pilz.