Wie Advent-Aktionen den Tierschutzvereinen helfen sollen

Bei "Punsch & mehr" helfen

500 Tiere beherbergt Claudia Herka in ihrem Tierheim in Parndorf – darunter Bauernhof- und Wildtiere. Dazu kommen bis zu 2.000 Pfleglinge pro Jahr, die temporären Unterschlupf finden. Auch Herka stößt in ihrer Einrichtung an die Grenzen. Die Abgabe von Tieren steigt, Vergaben gibt es kaum. Teuerungen und sinkende Spendenbereitschaft machen der Veterinärmedizinerin Kopfzerbrechen.

Morgen, Samstag (ab 10 Uhr beim Kreisverkehr), gibt es die Gelegenheit, bei der Aktion „Punsch & mehr“ Advent-Stimmung zu genießen und dabei den Heimtieren Gutes zu tun. Unter die Arme greifen kann man Herkas Schützlingen zudem mit einem Weihnachtspackerl (Infos: tierheim-parndorf.at).