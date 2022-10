Nicht abgehoben: Warum Zugvögel im Winter in Pannonien bleiben

Im Sommer hatte die Hitze den See- und Wasservögeln besonders zugesetzt, etliche von ihnen waren an Botulismus erkrankt. Das vom Bakterium Clostridium botulinum gebildete Gift entsteht in warmen Gewässern unter Sauerstoffabschluss, die Vögel nehmen es über Nahrung und Wasser auf. Es verursacht Lähmungen, die Tiere sterben qualvoll.