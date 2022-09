Vom Banker zum Techniker: „Der Fuchs ist ein nachtaktives Wesen“

Vor vier Jahren kündigte Fuchs dann seinen sicheren Job bei einer Bank, um sich ganz den Veranstaltungen zu verschreiben: „Ich bin in diesem Jahr über 100 Tage unterwegs.“

Müdigkeitserscheinungen kennt der 56-Jährige noch nicht: „Ich mache das seit meinem 15. Lebensjahr. Mein Körper ist bereits darauf eingestellt.“

Da könne es schon mal passieren, dass man für die Burg Güssing Lichter programmiert und einem um halb drei in der Früh nur mehr die Gelsen Gesellschaft leisten. „Wenn die ganze Welt schläft, dann fang’ ich an, Lichter zu programmieren. Der Fuchs ist ein nachtaktives Wesen“, scherzt Charly. Mühsam wird eine Location am Computer in einem 3-D-Bild nachgebaut, dann wird anschließend weiter getüftelt. Da jede Halle anders ist, müsse er sich immer auf neue Gegebenheiten für Licht und Ton einstellen. Der einzige Feind des Lichttechnikers sei übrigens: die Sonne.