Pfarrer Brei: „Nach dem Gottesdienst geht’s zum Kirchenwirt“

2009 erlangte ein österreichischer Pfarrer Bekanntheit im ganzen deutschsprachigen Raum. Franz Brei trat als erster Geistlicher beim Grand Prix der Volksmusik in Wien an.

„Die haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ich mach das sicher nicht“, erinnert sich der 53-Jährige zurück.

Am Ende entschied er sich dann doch noch für einen Auftritt, der aber nicht überall für Begeisterung sorgte. „Bei manchen Brüdern ist das nicht so gut angekommen, das hat mich aber ehrlich gesagt nicht so groß bewegt“, so Brei. Eine bischöfliche Genehmigung oder Ähnliches habe er nicht gebraucht. In seiner Freizeit werde er durch seinen „Arbeitgeber“, die Kirche, nicht eingeschränkt.

Gabalier wollte Segen

Damals lernte Brei auch einen jungen Musiker mit großem Lampenfieber kennen: Andreas Gabalier. „Er war damals so nervös und wollte spaßhalber einen Segen von mir bekommen. Ich habe dann herzlichst verneint und ihm erklärt, dass er sich angemeldet hat und schauen soll, dass er raus auf die Bühne kommt“, sagt Brei lachend. Für die motivierenden Worte bedankte sich Gabalier Jahre später, als er Brei – damals noch Pfarrer im steirischen Unterlamm – bei einem Fußballfest als Sänger vertreten durfte.