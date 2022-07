Über Nymphen, Drachen und die Elemente der Welt

In den zwei Jahren Erfahrung sei sie zwar nicht unbedingt schneller beim Schreiben geworden, ihr Stil habe sich jedoch komplett verändert: „Das verändert sich zum Teil durch alle drei Nymphen-Teile hindurch.

Beim ersten Teil hab ich noch ständig daran gedacht, wie andere die Geschichte lesen möchten. Bei den neueren Teilen mache ich mir da keine Gedanken mehr. Ich schreibe so, wie mir das gefällt. Irgendwann ist dir egal, wie die Leute reagieren.“

Mit ihrer Schreiberei wollte Altinsoy nie eine Karriere starten. „Das ist eine reine Hobby-Sache. Ich wollte und will das nie beruflich machen.“ Viele Kunden erreiche sie über ihre Facebookseite, darunter auch einige aus Deutschland.

Dass ihr die Ideen ausgehen, fürchtet Altinsoy nicht: „Es sind Ideen für sieben, acht, neun, zehn Bücher in meinem Kopf. Einmal will ich einen ganz düsteren Fantasy-Roman schreiben. Mit Dämonen, Mord, Totschlag und ganz schiachen Gestalten.“

Vorstellungen geplant

Wenn man an Fantasy denkt, dann fällt den meisten wohl „Der Herr der Ringe“, „Harry Potter“ und „Game of Thrones“ ein – mit einem Großteil davon kann Altinsoy aber gar nichts anfangen. „In Herr der Ringe wird fast nur herumgegangen und Game of Thrones gibt mir nichts. Harry Potter ist aber wirklich gut“, lacht die Autorin, wohlwissend, dass diese Meinung nicht alle unterstützen werden.

Im kommenden Jahr will sie ihre Bücher auch in der Öffentlichkeit präsentieren. „Der erste Teil der Nymphen war in den Morawa-Filialen ausgestellt. Das war schon super. Vielleicht mache ich bei der langen Einkaufsnacht in Fürstenfeld ein paar Lesungen. Und vielleicht gibt es auch mal etwas in einer höheren Schule in Jennersdorf“, erklärt Altinsoy – natürlich, wenn die eigenen Kids das zulassen.