Karin Maria Bauer: Eine Künstlerin jenseits aller „Schubladen“

Sie ist eine Persönlichkeit mit vielen Facetten, die sich auch in ihrer Kunst widerspiegeln. Karin Maria Bauer kann auf große Erfolge als Sängerin verweisen, tritt nun aber auch immer öfter als Schauspielerin und Musicaldarstellerin in Erscheinung.

Als wäre das nicht genug, arbeitet die Mittdreißigerin aus Neusiedl am See gerade an ihrem zweiten Album unter dem Pseudonym „Kareen“ und schreibt an einem Solo-Bühnenstück.

Im Gespräch mit dem KURIER hat Karin Maria Bauer ihren umfangreichen bisherigen Karriereweg Revue passieren lassen und verraten, welche Pläne sie für die nähere Zukunft schmiedet.