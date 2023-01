Viele Baustellen und Vorhaben im größten Ressort

Katastrophenschutz

Die Anzahl der Katastrophenstützpunkte wird von sieben auf 16 erhöht. Pro Stützpunkt ist ein neues Katastrophenschutzfahrzeug vorgesehen. Außerdem läuft derzeit ein Pilotprojekt an den Standorten Rust und Pinkafeld, dort wurden Drohnenstützpunkte eingerichtet. Am Ende des Jahres wird das Projekt evaluiert, danach soll in jedem Bezirk ein Drohnenstützpunkt eingerichtet werden.

Sport

Die „Tägliche Bewegungseinheit“ werde bereits an rund 70 Prozent aller Standorte umgesetzt, im Lauf des Jahres soll das vom Burgenland angestoßene Konzept österreichweit ausgerollt werden. Neuigkeiten dürfte es auch beim Thema „Landessportzentrum Nord“ in Mattersburg geben, Details dazu sollen aber erst in den kommenden Monaten präsentiert werden.