Krankenhaus Oberwart: „Kein Freibrief für einen Abriss“

Was im Burgenland unter Denkmalschutz steht

Mehr als 2.000 denkmalgeschützte Objekte hat das Burgenland zu bieten. Seit 2016 setzt sich das Bundesdenkmalamt (BDA) gemeinsam mit Fachexperten in einem Schwerpunktprojekt mit den Bauten der Nachkriegsmoderne auseinander.

Im Rahmen dieser Erhebung wurden im Burgenland bisher mehr als 20 Objekte unter Denkmalschutz gestellt. Darunter finden sich auch die Hauptwerke von Matthias Szauer, einem der wesentlichen Architekten dieser Zeit. Zu den Objekten zählen die Aufbahrungshalle in Deutschkreuz, die Schule in Großwarasdorf, das Kulturzentrum in Güssing sowie das Wohnhaus des Architekten in Eisenstadt.

Die in Sichtbeton-Bauweise bzw. Brutalismus (von „béton brut“ - roher Beton) errichteten Gebäude der 1950er- bis 1970er-Jahre polarisieren immer wieder. Ein Beispiel ist das KUZ Mattersburg, dessen Neugestaltung (ein Teil wurde unter Schutz gestellt, Anm.) für hitzige Debatten sorgte.