Verschuldung steigt: 300-Euro-Kredite für Essen

Michaela Puhr, seit 18 Jahren in diesem Job tätig, hat ein neues Phänomen registriert: „Die Leute nehmen jetzt oft 300-Euro-Kredite auf. Wenn wir dann nach dem Grund fragen, heißt es, zum Kauf von Lebensmitteln.“ Dazu kommen oft noch „klassische Konsumschulden“, wie etwa Ratenzahlungen für hochpreisige Produkte – und immer öfter werden Kredite auch nur deshalb aufgenommen, um über die Runden zu kommen.

„Die Teuerungen machen die Situation für unsere Klientinnen und Klienten nicht besser“, so Puhr. Unterstützung gibt es auf mehrere Arten: Etwa durch Beratung oder das Erstellen von Haushalts- und Einnahmen/Ausgaben-Rechnungen. „Manche haben drei Unfall- und zwei Haushaltsversicherungen, obwohl nur eine zahlen würde“, so Puhr: „Wir schauen uns an, wo man sparen kann.“

Bei geringen Schulden werde angeboten, einen Ratenplan zu erstellen. Ein Konkurs sei so oft nicht nötig. Im schlimmsten Fall betreut die Servicestelle auch bei Privatkonkursen und ist bei Verhandlungen vor Gericht anwesend.

Die Servicestelle für Schuldnerinnen und Schuldner in Eisenstadt ist für das Nordburgenland inklusive den Bezirk Oberpullendorf von Montag bis Freitag unter 057600/2149 erreichbar.

Für die drei südlichen Bezirke ist die Außenstelle in Oberwart zuständig, erreichbar unter 057600/ 4513 – schuldenberatung.at