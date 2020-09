Verkehr lässt Treibhausgase im Burgenland steigen

Verkehrsaufkommen als Problem

Kritisch sei vor allem das hohe Verkehrsaufkommen im Burgenland. Hier würden 71 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt, acht Prozent mit dem öffentlichen Verkehr, 14 Prozent zu Fuß und sechs Prozent mit dem Rad, heißt es in der Studie. Nur Kärnten weist einen höheren Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf. Damit gehört das Burgenland zu jenen Bundesländern, die am stärksten aufs Auto setzen. Auch der Motorisierungsgrad von 675 Pkw pro 1.000 Einwohner ist höher als in allen anderen Bundesländern und seit 2010 um 10,9 Prozent stark angestiegen. Auch eine flächendeckende Jahreskarte für alle öffentlichen Verkehrsmitteln fehlt im Burgenland.