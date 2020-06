Gerbavsits: „Wir wollen Nummer 1 bei Fotovoltaik werden“

Durch die Programme der Regierungen im Land und im Bund hat sich allerdings die Situation geändert. Künftig will Österreich mehr Geld in Fotovoltaikanlagen und E-Mobilität investieren – und die Energie Burgenland will da nicht nur mitmischen, sondern vorne mit dabei sein. Ganz vorne sogar, wie Gerbavsits erstmals ankündigt: „Unser Ziel ist klar definiert: Wir wollen die Nummer 1 bei der Sonnenstromzeugung in Österreich werden.“ Aufgrund der Fläche des Burgenlandes sei das zwar um ein Hauseck schwerer als bei der Windkraft, aber „mithilfe der neuen Fotovoltaik-Strategie des Landes werden wir unsere Chance nutzen“.