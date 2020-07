Burgenlands Bauern vor Bio-Kraftakt

Um die Biowende zu schaffen, brauche es laut Studie flankierende Maßnahmen zur Entwicklung des Bio-Marktes sowie im Bereich Beratung und Bildung. Auch die Vermarktungsschienen und die Verarbeitungsbetriebe müssten ausgebaut werden, hier gebe es im Burgenland ein Defizit.

2024: 100 Prozent im landesnahen Bereich

Das Land hat etwa bei den Krages-Spitälern rund 28 Prozent der Lebensmittel auf biologische umgestellt, im Reduce Gesundheitsressort seien es 20 Prozent und in der Sonnentherme 22 Prozent. 2024 soll der Anteil im landesnahen Bereich bei 100 Prozent liegen, ebenso in Kindergärten und Landesschulen. Auch eine klare Bio-Kennzeichnung in der Gastronomie wäre hilfreich.