Verjüngungskur für Burg liegt im Plan

Bauarbeiten

Fast fünf Monate bleiben also noch, bis die Bauarbeiter das Feld in der mittelalterlichen Festung für die Besucher räumen müssen. Die Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert hatten einige Überraschungen für die Bauherren parat. „Wir haben historische Wandmalereien entdeckt, auch eine alte Stützmauer mussten wir komplett absichern“, schildert Darabos. Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt habe man einen guten Weg gefunden, zwischen historischem Original und moderner Infrastruktur für ein zeitgemäßes Museum. Eine große Herausforderung ist die Barrierefreiheit in den Ausstellungs- und Büroräumlichkeiten. „Aber die Ausstellung zum Jubiläum wird für alle Menschen zugänglich sein“, sagt Darabos. Es wurden laut Architekt Walter Jartschitsch 83 Kilometer Elektrokabel und 38 Kilometer Netzwerkkabel verlegt. Rund 14 Millionen Euro fließen in die Sanierung der Burg und etwa sechs Millionen in die Renovierung des Burg Hotels. „Bei den Kosten sind wir im Budgetplan“, betont Darabos.