Verena Dunst: „Ich war keine One-Woman-Show“

Als Verena Dunst 1997 den Vorsitz der Bezirkspartei übernahm, war sie allein auf weiter Flur. „Frauen musste man in diesem Bereich mit der Lupe suchen. Es gab österreichweit genau drei, die einen Bezirk geführt haben“, erinnert sie sich. Von ihrer Mutter habe sie die feministische Seite „mit der Muttermilch“ bekommen, von ihrem Vater die Starthilfe in die Politik.

Im Jahr 2000 zog sie als junge Mutter in den Landtag ein. Der damalige Landeshauptmann Hans Niessl hatte festgelegt, dass die Frau mit den meisten Vorzugsstimmen in die Regierung kommt. So wurde Dunst das erste Regierungsmitglied aus dem Bezirk Güssing und später die erste Agrarlandesrätin. 2019 folgte ihr persönlicher Karrierehöhepunkt als erste Landtagspräsidentin. Im September diesen Jahres folgte ihr Robert Hergovich in dieser Funktion nach.

