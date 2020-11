Vanillekipferl und Lebkuchen trotzen der Pandemie

Auch bei „Mamas Küche“ einem Sozialprojekt der Volkshilfe Burgenland in Oberwart laufen die Backöfen bereits heiß. „Bei uns ist das Bestellvolumen der Weihnachtsmehlspeise auch heuer gleich geblieben“, sagt Erika Güli, die Leiterin des Betriebs. Kapazitäten habe man heuer keine mehr. „Wie jedes Jahr könnten wir die dreifache Menge an Mehlspeise verkaufen. Wer im September bei uns anfragt, den müssen wir leider immer vertrösten“, sagt Güli. Bis zu zwölf Mitarbeiterinnen stehen hier in der Backstube und produzieren die handgemachte Mehlspeise. In Sachen Corona achte man besonders auf die Sicherheitsvorkehrungen. Die Produktion laufe bereits auf Hochtouren, um alle Bestellungen bis zum Weihnachtsfest abzuarbeiten.