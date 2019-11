Weihnachtsbäckerei zum Teil jetzt schon ausverkauft

Bleche mit Keksen werden aus dem Ofen genommen, andere hineingeschoben. Es riecht nach Weihnachten - ein Hauch von Vanille, geriebene Nüsse und warme Schokolade. In der Backstube herrscht Hochbetrieb. Auf einer Station wird Marmelade aufgetragen, im nächsten Arbeitschritt die Deckel auf die Krapferl gegeben. „Jetzt geht es hier so richtig los“, sagt Aloisia Bischof. Sie führt ihre Konditorei in Badersdorf im Bezirk Oberwart. Seit 1997 hat sie das Gewerbe angemeldet.

„Mit 48 Jahren habe ich den Konditormeister gemacht“, sagt Bischof, die sieben Tage in der Woche in der Backstube steht. Im Sortierraum liegen große Kisten mit den fertigen Backwerken, zwei Mitarbeiterinnen mischen die die Mehlspeise in die Kisten. Sie werden noch viel Arbeit haben. Bis Weihnachten sind es noch zigtausende Handgriffe.