Warum Bio-Mehl dem Profi-Bäcker mehr Spaß macht

Deshalb hat eine Neuerung in der Backstube Einzug gehalten. Seit zwei Monaten setzt man nur mehr auf Bio-Mehl. Brot, Semmel, Kornspitz und Co. kommen nur mehr mit Bio-Zutaten in den Ofen. Angefangen vom Gewürz bis zur Butter ist alles zertifiziert. „Mit dem Gedanken haben wir schon vor drei Jahren gespielt“, sagt Ringhofer. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt da gewesen.

"Verwenden seit 150 Jahren nur Sauer- oder Vorteige"

In seiner Backstube habe er schon immer auf Fertigprodukte verzichtet und so gebacken, wie die Generationen vor ihm. „Wir verzichten auf Vormischungen und Convenience, so haben wir den Teig immer in der Hand. Wir verwenden seit mehr als 150 Jahren nur Sauerteig oder Vorteige“, sagt Ringhofer. Das Brot wird in Pinkafeld mit der Hand gemacht, „um Topqualität zu liefern“.