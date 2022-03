„Dieser Betrieb ist zwar kein klassisches Kellerstöckl, passt aber in unser Sortiment genau hinein, weil er mitten am Weinberg ist“, erklärt Tourismusmanager Harald Popofsits. Fünf bis zehn Betriebe kommen pro Jahr dazu, die Nachfrage nach dem besonderen Urlaubserlebnis ist gut. Das zeigen auch zahlreiche andere Projekte, wie das Chaletdorf am Hannersberg, das im Vorjahr eröffnet wurde, oder das Projekt „My Kellerstöckl“ in Strem, das gerade umgesetzt wird.

Popofsits hat das Kellerstöckl-Projekt im Südburgenland seit den Anfängen begleitet, „die Entwicklung war in den vergangenen beiden Jahren schon sensationell“. Im Vorjahr habe es rund 30.000 Nächtigungen bei den Betrieben gegeben. Der Großteil der Besucher kam aus Österreich, da viele wegen der Pandemie auf Fernreisen verzichtet haben.

„Wir hoffen, viele Gäste aus dieser Zeit auch als Stammgäste wieder zu begrüßen“, sagt der Tourismusmanager. Derzeit seien die Buchungen noch verhalten, wegen der Omikron-Welle, und auch der Krieg in der Ukraine bereite den Menschen Sorgen. „Wir machen uns aber keine Sorgen. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Leute immer kurzfristiger ihren Urlaub buchen, es wird auch heuer wieder für alle passen“, ist sich Popofsits sicher.

Viele Kellerstöckl haben auch eine Kooperation mit dem deutschen Ferienhaus-Anbieter Novasol. „Hier war das Ziel, auch internationale Gäste aus dem deutschsprachigen Raum für diese Art Urlaub zu begeistern“, sagt Popofsits. Doch bis jetzt vereitelte vor allem die Pandemie diesen Plan. „Sofern die Zahl der Infizierten wieder weniger wird, können wir hier sicher viele Gäste gewinnen. Die deutschen Urlauber bleiben dann nicht nur zwei Nächte, sondern die ganze Woche, so können die Betriebe noch mehr Wertschöpfung generieren“, sagt Popofsits, der für die Kellerstöckl eine rosige Zukunft sieht.