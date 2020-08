Urlaub im Kellerstöckl: Corona-Ansturm auf die Idylle

Das wird sich aber bald ändern. Denn auf der einen Seite gibt es immer mehr Eigentümer, die überlegen, ihr Kellerstöckl zu renovieren und touristisch zu nutzen, was übrigens vom Land gefördert wird. Auf der anderen Seite gibt es Projekte, die den Neubau von Kellerstöckl oder ähnliche Konzepte vorantreiben. Eines davon ist zum Beispiel das Hotel Lagler in Kukmirn, wo Hotelier Josef Puchas den Bau eines Obstgarten-Resorts plant.

Ein anderes soll im Eberauer Ortsteil Kulm entstehen, also direkt im Kerngebiet der Kellerstöckl und direkt an der Weinstraße hinauf zum Buschenschank von Martin Weinek. Dort haben die Salzburger Brigitte-Maria Rauscher und Michael Kremser mit Zweitwohnsitz in Eberau vor einigen Jahren ein Grundstück erworben, das nach langjährigen Bemühungen in Bauland-Fremdenverkehr umgewidmet wurde.