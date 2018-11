Urlauber strömen in die Thermen: Hochsaison für Hotellerie

Tourismus.

Der Herbst gehört in den Thermen des Burgenlandes zur Hochsaison, speziell am Wochenende. „Lange Wochenenden mit Feiertag sind ideal für einen Kurztrip“, sagt eine Urlauberin in der Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf. Gebucht habe sie schon vor längerer Zeit. „Dieses Wochenende und auch das vergangene am 26. Oktober waren wir komplett ausgebucht“, sagt Avita-Geschäftsführer Peter Prisching. Der Herbst ist für die Wellness- und Thermenhotels längst Hauptsaison. Prisching rechnet dennoch mit freien Kapazitäten am Wochenende, außerdem seien bei diesen milden Temperaturen auch die Liegewiese und die Außenpools interessant. Auch die Hotels der Familie Reiter in Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach sind dieses Wochenende gut ausgelastet. „Viele Familien nutzen die Feiertage dazu, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und das warme Wasser in unseren Thermallandschaften zu genießen. Aber auch Golfspieler nutzen die letzten Tage vor dem Winter, um noch einmal den Schläger zu schwingen“, sagt Gastgeberin Nikola Reiter. Die Nachfrage im Allegria Resort in Stegersbach sei ebenfalls gut. „Viele Familien suchen gerade jetzt im Herbst, wenn es früher dunkel und kälter wird, die Erholung in unserer Familientherme“, erzählt Wellness-Pionier Karl Reiter.