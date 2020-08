Ungarn schließt einige Grenzen auch in der Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag treten in Ungarn aufgrund der steigenden Infektionszahlen neue Einreisebestimmungen in Kraft. Ausländer dürften ab Mitternacht also nicht mehr einreisen.

Laut Landespolizeidirektion Burgenland wird der internationale Transitverkehr, also die Durchreise ohne Zwischenstopp in Ungarn, nur am Autobahngrenzübergang A4 bei Nickelsdorf möglich sein.

Für Berufspendler, die maximal 30 Kilometer von der Grenze entfernt leben und arbeiten, gibt es Ausnahmen. Sie dürfen für die Dauer von maximal 24 Stunden einreisen.

Einige Grenzenübergänge in der Nacht geschlossen

Die Öffnungszeiten der Grenzübergänge werden angepasst. Neben Nickelsdorf A4 werden nur Pamhagen, Klingenbach, Deutschkreutz, Rattersdorf, Schachendorf und Heiligenkreuz rund um die Uhr geöffnet haben.

Für die Grenzübergänge in St. Margarethen (5 bis 19 Uhr), Andau und Nickelsdorf Bundesstraße (5 bis 21 Uhr) wurden eigene Öffnungszeiten festgelegt.

Nach diesen ersten Informationen aus Ungarn bleiben freilich viele Fragen offen - der Artikel wird laufend aktualisiert.