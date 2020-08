Ungarns "dichte Grenze" ist löchrig wie Schweizer Käse

Alarm im Burgenland

Grund genug, um im Burgenland die Alarmglocken schrillen zu lassen. Denn ungarische Arbeitnehmer gibt es im Burgenland in so gut wie jedem Bereich: in Pflege- und Gesundheitsberufen ebenso wie in der Gastronomie, der Industrie, dem Handwerk oder in der Landwirtschaft.

Die Lösung kam gegen Mittag nach einem Gespräch von Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) mit dem ungarischen Außenminister Péter Szijjártó in Form von Ausnahmen, wie schon bei der ersten ungarischen Grenzschließung im Frühjahr zu Beginn der Covid-19-Pandemie.

Offiziell bestätigt sind diese zwar noch nicht, weil der endgültige Text des ungarischen Regierungsbeschlusses erst am Montag feststehen wird. Aber im Burgenland geht man davon aus, dass ungarische Tagespendler von der Grenzschließung ausgenommen sind. Voraussetzung dafür ist wieder eine Bestätigung des Arbeitgebers. Außerdem gilt diese Regelung nur für in Österreich arbeitende Ungarn, die innerhalb von 30 Kilometer der Grenze leben.