Coronavirus: Weitere ungarische Regierungsmitglieder in Quarantäne

Immer mehr ungarische Regierungsmitglieder müssen wegen ihrer Teilnahme an einer Gartenparty am Samstag in Corona-Quarantäne. Einer der Teilnehmer war im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um den Kommunikationsdirektor der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz, István Hollik.

Nach Kanzleiminister Gergely Gulyás und Staatssekretär Balázs Orbán, deren erste Tests negativ ausfielen, sind nun auch weitere Teilnehmer der Party von der Quarantäne betroffen. Es handelt sich um den Regierungssprecher und Staatssekretär Zoltán Kovács sowie den parlamentarischen Staatssekretär Csaba Dömötör.

Weiters musste sich auch der Sprecher des Informationszentrums der Regierung, Örs Farkas, in Quarantäne begeben, berichtete die Ungarische Nachrichtenagentur MTI am Donnerstagabend.