Umgefallener Baum in Oberwart verletzte zwei Kinder – Fäulnis als Grund für Unfall

Am Mittwoch war dann der Grund für den Zwischenfall klar: Der Baum war von der sogenannten Stockfäule befallen, also einem Pilz am unteren inneren Ende des Stammes, der ihn von innen aushöhlt. Von außen sei am Baum nichts zu erkennen gewesen und zum Unfallzeitpunkt gab es auch keine Windböen oder ähnliches.

Laut Stadtgemeinde Oberwart handle es sich bei diesem Abschnitt um kein öffentliches Gut, dennoch prüfe man vonseiten der Gemeinde auch ohne diesen Zwischenfall immer wieder die Bäume im öffentlichen Gebiet: „Wir arbeiten hier mit einem ,Baumdoktor’ zusammen, um den Bestand regelmäßig zu prüfen.“